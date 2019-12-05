Медведев рассказал Ивлеевой о будущем YouTube в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам ответил на вопрос телеведущей канала «Пятница» Анастасии Ивлеевой о влиянии так называемого закона о суверенном интернете на видеохостинг YouTube и блогеров, которые монетизируют свой контент через эту площадку.

Медведев заявил в ответ, что «ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывают на нем, продолжат зарабатывать».

При этом премьер отметил, что это во многом зависит от политики самого видеохостинга, которая становится жестче в области авторских прав, а также в части коммерческого соглашения.

Он подчеркнул также, что закон направлен не на запрет чего-либо, так как «запреты неэффективны и легко обходятся в Сети».

«Цель в другом: чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: кто нас собирается «отрезать»? (...) На самом деле, отрезать могут от чего угодно. Когда начались стычки с американцами, абсолютно всерьез (...) обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей. Это, по сути, объявление войны, но это обсуждалось (...) У нас нет уверенности в том, что в какой-то момент нас от чего-то не отключат», – указал премьер.

Напомним, 1 ноября вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.