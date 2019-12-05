Аксаков назвал «вбросом» информацию о подорожании ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что тарифы ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна лишь их индексация на уровень инфляции.

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, – это индексация на уровень инфляции или около 4%», – сказал Аксаков во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщила, стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.

Ранее, в сентябре, заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может значительно снизиться.

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