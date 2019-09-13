В Минфине заявили о возможном снижении тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может значительно снизиться, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев указал, что речь идет о водителях, которые соблюдает правила дорожного движения, не создает угрозы для других участников движения и не попадает в аварии, передает «Российская газета».

Для таких автомобилистов цена ОСАГО можно снизиться в три-четыре раза.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тыс. рублей», – уточнил Моисеев.

По расчетам Российского союза автостраховщиков самый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15-16 тыс. рублей.

При этом нарушители ПДД и водители с опасной манерой вождения столкнутся с самыми высокими тарифами, пояснил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Напомним, с 9 января 2019 года вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз.

В ЦБ заявляли, что в течение двух–трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.