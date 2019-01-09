Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

С 9 января вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз.

Новый диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего 3432 – 4118 рублей, передает РИА «Новости».

Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%, для легковых автомобилей юридических лиц – 5,7%, до 2058 – 2911 рублей.

Для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны и составит от 4110 до 7399 рублей.

Система коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) теперь будет разделяться на 58 категорий вместо четырех.

Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8.

Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в 7%.

Изменилась система присвоения коэффициента бонус-малус, который основывается на страховой истории водителя. КБМ теперь присваивается водителю раз в год – 1 апреля. Если на 1 апреля следующего года у него уже есть несколько рассчитанных КБМ, ему присвоят самый низкий.

Согласно новой системе безопасности предполагается сохранение всех накопленных скидок.

На прошлой неделе в ЦБ говорили, что в течение двух-трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

В конце декабря Минюст зарегистрировал указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, которое вступит в силу 9 января.