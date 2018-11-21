Объявлена дата введения в действие новых тарифов ОСАГО

Минюст зарегистрировал указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, которое вступит в силу 9 января.

Согласно указанию ЦБ, диапазон ставок базового тарифа составит 2746–4942 рубля вместо нынешних 3432–4118 рублей, передает ТАСС.

Кроме того, документ уточняет разделение водителей по стажу и возрасту. Появится 58 категорий вместо четырех. По этому параметру будут скидки до 7%. Для молодых водителей коэффициент увеличится от 1,8 до 1,87.

Указание вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть 9 января.



Ранее депутаты Госдумы внесли проект закона, предполагающий возможность привязывать полис ОСАГО не только к авто, но и к водителю.

В конце ноября ЦБ подписал указание о расширении тарифного коридора для ОСАГО.