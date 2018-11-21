В Госдуме придумали новый способ привязки ОСАГО

Депутаты Госдумы внесли проект закона, предполагающий возможность привязывать полис ОСАГО не только к авто, но и к водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта Ярослава Нилова.

В разработке документа также принимали участие вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин и Владимир Сысоев, передает РИА «Новости».

На данный момент ОСАГО осуществляется в отношении только конкретного транспортного средства, отмечают авторы. Это обязывает человека страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при управлении транспортным средством, находящимся в его владении.

Использующий два или более автомобилей должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждую используемую машину, или же полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что существенно увеличивает страховую премию.

«В целях сбалансированного подхода к рассматриваемым правоотношениям настоящий проект федерального закона предлагает дополнить существующий порядок и условия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотрев возможность заключения договора обязательного страхования, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С помощью такого ОСАГО водитель сможет управлять любым находящимся в его владении авто, категория которого совпадает с категорией, указанной в полисе, отмечают авторы проекта.

В конце ноября ЦБ подписал указание о расширении тарифного коридора для ОСАГО.