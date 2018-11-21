В Госдуме придумали новый способ привязки ОСАГО

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24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

Лаврентий Берия с дочерью СталинаФото: РИА Новости
Ровно 65 лет назад был расстрелян Лаврентий Берия – одна из культовых фигур советской эпохи, всесильный нарком, начальник разведки и контрразведки периода ВОВ, руководитель атомного проекта и главный претендент на власть в стране после смерти Сталина. Некоторые считали и считают, что он мог повести СССР по пути демократии. Так ли это? Подробности...
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По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
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Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
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«Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...

Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Путина

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          В Госдуме придумали новый способ привязки ОСАГО

             24 декабря 2018, 11:22
          Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Депутаты Госдумы внесли проект закона, предполагающий возможность привязывать полис ОСАГО не только к авто, но и к водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта Ярослава Нилова.

          В разработке документа также принимали участие вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин и Владимир Сысоев, передает РИА «Новости».

          На данный момент ОСАГО осуществляется в отношении только конкретного транспортного средства, отмечают авторы. Это обязывает человека страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при управлении транспортным средством, находящимся в его владении.

          Использующий два или более автомобилей должен быть вписан в каждый полис ОСАГО на каждую используемую машину, или же полисы должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению транспортным средством, что существенно увеличивает страховую премию.

          «В целях сбалансированного подхода к рассматриваемым правоотношениям настоящий проект федерального закона предлагает дополнить существующий порядок и условия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотрев возможность заключения договора обязательного страхования, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

          С помощью такого ОСАГО водитель сможет управлять любым находящимся в его владении авто, категория которого совпадает с категорией, указанной в полисе, отмечают авторы проекта.

          В конце ноября ЦБ подписал указание о расширении тарифного коридора для ОСАГО.


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