ЦБ подписал указание о расширении тарифного коридора для ОСАГО

Указание о расширении коридора тарифов в ОСАГО на 20% вверх и вниз и об изменении коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус» утвердили в совете директоров Центробанка России.

«Совет директоров Банка России утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также о порядке их применения страховщиками при определении страховой премии. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции», – сообщила пресс-служба ЦБ, передает РИА «Новости».

Также в Банке России сообщали, что рассчитывают на вступление в силу указания с 1 января 2019 года.

В начале ноября зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что расширение тарифного коридора увеличит стоимость полиса ОСАГО не более чем на 1,5%.