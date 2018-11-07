ЦБ сказал, насколько подорожает полис ОСАГО

Увеличение стоимости полиса ОСАГО, которое может произойти после планируемого расширения тарифного коридора, не превысит 1,5%, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

На совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку и транспорту Чистюхин сообщил, что с начала дискуссии о реформе проведено уже три актуарных оценки, передает ТАСС.

«Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить, по актуарным расчетам, 1,5%», – сказал он.



Он отметил, что полис ОСАГО для некоторых водителей подешевеет, для других – подорожает.

В октябре Российский союз автостраховщиков сообщал, что после реформы ОСАГО в 20 регионах России для 17% владельцев автомобилей тарифы увеличатся, а для 83% – снизятся.

Ранее Минфин предлагал отвязать цену полиса от региона и мощности машины, ввести надбавку для агрессивных водителей и повысить выплаты.