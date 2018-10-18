Страховщики анонсировали снижение тарифов ОСАГО в 20 регионах

Российский союз автостраховщиков рассказал, что после реформы ОСАГО в 20 регионах России для 17% владельцев автомобилей тарифы увеличатся, а для 83% – снизятся.

Новая система начнет действовать в регионах с самым низким процентом мошенничества и отсутствием убытков по ОСАГО, сообщает «Интерфакс».

К этим регионам относятся: Псковская, Рязанская, Орловская, Брянская, Новгородская, Калининградская, Сахалинская, Костромская, Удмуртская, Чувашская, Курская, Кировская, Томская, Саратовская и Калужская области, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, республики Карелия, Мордовия и Якутия.

Планируется, что на первом этапе реформы тарифный коридор будет расширен на 20% вверх и вниз, а также поменяется система коэффициентов.