ЦБ анонсировал изменения в ОСАГО

В течение двух-трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности, сообщил глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

В настоящее время стоимость полиса ОСАГО может значительно различаться для жителей разных регионов. В этой связи Табаков отметил, что «возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас». «Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», – сообщил он «Российской газете».

Табаков также затронул вопрос отмены коэффициента мощности, отметив, что «здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году».

«Сейчас при мощности машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40% (более 2 тыс. рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил – на 60% (почти 3,5 тыс. рублей)», – заявил Табаков. В то же время он отметил, что автомобиль с мощностью 120 лошадиных силы уже давно не считается «гоночным». По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 лошадиных сил, но для них все еще действует повышающий тариф.

При этом он уточнил, что после отмены этого коэффициента страховые компании смогут повышать тариф не более чем на 40%. Кроме того, должна появиться возможность представления скидки для водителей в размере тех же 40%.

В конце декабря Минюст зарегистрировал указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, которое вступит в силу 9 января.