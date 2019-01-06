ЦБ анонсировал изменения в ОСАГО

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Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Зачем Трамп ввел войска в Африку

Трамп устал вводить санкции против Жозефа Кабилы и решил теперь перебросить в Африку войскаФото: Kevin Lamarque, Kenny Katombe/Reuters
Президент США Дональд Трамп после недавних скептических заявлений о роли мирового жандарма для Америки внезапно отправил американский воинский контингент в Центральную Африку. Сухопутные войска и боевая авиация направлены в Габон ради защиты американских граждан в другой африканской стране - Демократической Республике Конго. Почему Америку так обеспокоила ситуация в этих государствах и чем они так важны для Вашингтона? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...

Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          6 января 2019, 09:45

          Текст: Алина Назарова

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          В течение двух-трех лет в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности, сообщил глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

          В настоящее время стоимость полиса ОСАГО может значительно различаться для жителей разных регионов. В этой связи Табаков отметил, что «возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас». «Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году», – сообщил он «Российской газете».

          Табаков также затронул вопрос отмены коэффициента мощности, отметив, что «здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году».

          «Сейчас при мощности машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40% (более 2 тыс. рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил – на 60% (почти 3,5 тыс. рублей)», – заявил Табаков. В то же время он отметил, что автомобиль с мощностью 120 лошадиных силы уже давно не считается «гоночным». По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 лошадиных сил, но для них все еще действует повышающий тариф.

          При этом он уточнил, что после отмены этого коэффициента страховые компании смогут повышать тариф не более чем на 40%. Кроме того, должна появиться возможность представления скидки для водителей в размере тех же 40%.

          В конце декабря Минюст зарегистрировал указание Банка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, которое вступит в силу 9 января.


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