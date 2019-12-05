Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 2909,01 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,22% и составил 1433,17 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.