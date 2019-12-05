США задумались о переброске кораблей и 14 тыс. военных на Ближний Восток

Вашингтон может направить на Ближний Восток десятки кораблей и 14 тыс. военных, сообщают американские чиновники.

Глава американского государства Дональд Трамп примет соответствующее решение в декабре, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Президент США может направить в регион и меньшее число военных и техники, чем предлагает военное ведомство, пишет WSJ.

Американские силы перебрасываются на Ближний Восток для противодействия Ирану. Некоторых чиновников беспокоит, что такой шаг может спровоцировать решительные ответные меры со стороны Тегерана или даже вооруженный конфликт.

В ноябре на фоне беспорядков в Иране, участникам которых Госдеп выразил свою полную поддержку, Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец.

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