Посол России заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к убийству в Берлине

Никаких доказательств причастности российских государственных структур к убийству в Берлине гражданина Грузии не было и нет, заявил посол России в Германии.

Он добавил, что решение о высылке своих сотрудников посольство рассматривает «как безосновательный и недружественный шаг», передает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что посольство глубоко разочаровано подходом германской стороны в деле о высылке двух сотрудников миссии.

До этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение о высылке дипломатов было принято из-за «недостаточного сотрудничества» Москвы в расследовании убийства грузинского гражданина.

В среду МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата. В России пообещали ответить на высылку дипломатов.

Речь идет об убийстве грузинского боевика в августе этого года в Берлине. Его совершил россиянин, в связи с чем немецкие СМИ назвали преступление новым «делом Скрипалей».