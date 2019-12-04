Бездомных «рабов» использовали на объектах делового центра «Москва-Сити»

На месте трудовых домов стали расти настоящие рабовладельческие фермы, на которые набирают бродяг, заявил газете ВЗГЛЯД бывший руководитель референтуры министра внутренних дел, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов. Их труд оказался востребован на различных объектах, даже в деловом центре «Москва-Сити».

«Реальный ужас. И главное, что никто не собирается этим заниматься! Посчитайте, сколько такой дом зарабатывает. 200 бомжей приносят владельцу рабовладельческой фермы по 50 тыс. долларов в месяц наличными. За это бездомные получают ночлег, бухло. Всем удобно. На стройке упал с 20-го этажа. Там же закопали и забыли», – рассказал он.

«Для многих это просто способ пережить зиму и холода. Когда идти больше некуда. Обещают крышу, место, кормежку. Работу. Рублей, ну, 500–600 в день, больше даже, огромные деньги, выплаты каждую неделю. Теплый коттедж, куда прямо сейчас отвезут на «буханке», сигареты в пути. А дальше начинаются непонятки», – рассказывает в свою очередь Петр Алексеев, весь прошлый сезон отработавший в трудовых домах.

Он отметил, что уже на месте требуют заплатить за дорогу и сигареты.

«В счет того, что будет потом. Что зарплата будет 50 на 50, половину обещанного они себе оставляют за дом и еду. Уже 250–300 выходит. Обыскивают. Если есть паспорт, документы, телефон – все себе оставляют. В сейф на время и как залог», – сказал он.

Как выяснил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в своем расследовании, в качестве трудовой фермы хозяева снимают дома в Подмосковье. В них в плохих условиях заселяют бездомных. Утром их группами отправляют на объекты – разнорабочими на стройки, на уборку территорий, мусора, на различные погрузочные работы. У владельцев домов налаженные контакты с заказчиками. Среди объектов, на которых использовали силы подобных бригад, корреспонденту газеты ВЗГЛЯД называли даже такие респектабельные места, как деловой центр «Москва-Сити».