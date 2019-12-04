Глава ЕК заявила о необходимости усилить Евросоюз в сфере безопасности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС необходимы собственные средства для возможности действовать в сфере безопасности, так как есть вопросы, в которых «НАТО не видно».

«НАТО – это самый сильный военный и оборонительный альянс в мире. Но я уверена, что есть темы, где я не вижу НАТО, но где необходимо, чтобы был ЕС со способностью действовать», – заявила глава ЕК, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо развивать «союз обороны и безопасности», это станет одной из задач Еврокомиссии.

«Я хочу, чтобы когда появляется кризис и ЕС согласен действовать, были доступны процедуры и средства для настоящих действий», – подчеркнула политик.

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать собственные вооруженные силы. В том же году канцлер Германии Ангела Меркель выступила за идею создания европейской армии.

В 2019 году Макрон заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что ЕС беззащитен без НАТО.