Россельхознадзор решил ввести ограничения на ввоз мяса из Аргентины и Парагвая

Россельхознадзор с 18 декабря вводит ограничения на ввоз в Россию продукции ряда мясных компаний Аргентины и Парагвая, в чьей продукции обнаружен стимулятор роста – рактопамин, сообщили в ведомстве.

«Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух компаний Парагвая», – передает РИА «Новости» сообщение Россельхознадзора.

Ведомство уточнило, что рактопамин обнаружен в говядине и говяжьих субпродуктах этих предприятий.

Под запрет попала продукция аргентинских компаний Azul Natural Beef, Frigorifico General Pico, Matadero y Frigorifico EL Mercedino, Rafaela Alimentos и Frigorifico H.V.и парагвайских Frigorifico Norte и Tripera Paraguaya.

«Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран», – отметили в ведомстве.

Россельхознадзор напоминает, что использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животныхзапрещены российским законодательством.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что Россельхознадзор может запретить поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии в связи с обнаружением кормовой добавки для наращивания мышечной массы - рактопамина.