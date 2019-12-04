В Берлине призвали Киев «заплатить разумную цену за газ»

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

Майор ДНР Захар Прилепин теперь решил добиваться власти в РоссииФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин. В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?  Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              В Берлине призвали Киев «заплатить разумную цену за газ»

                 4 декабря 2019, 12:45
              Фото: Christian Spicker/imago images/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
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              Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, что станет предпосылкой для заключения нового договора с Москвой, заявил немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

              Эрнст заявил, что «федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении». В этом случае «Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок», передает РИА «Новости».

              «Это предпосылки для того, чтобы это заработало», – подчеркнул он.

              Депутат также выразил мнение, что директиву Евросоюза (ЕС) лучше не применять к «Северному потоку – 2».

              «Однако был достигнут компромисс на уровне ЕС, прежде всего с Францией, и бундестаг включил этот компромисс в национальное законодательство. Это означает, что ФРГ получила полномочия регулировать «анбандлинг» на отрезке в 12 морских миль трубопровода», – заявил он.

              Анбандлинг – это правило, по которому компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с «Северным потоком-2» – германских.

              Эрнст добавил, что существуют два варианта возможного решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2». Федеральное сетевое агентство «может решить, что все остается, как было».

              «Многое говорит за этот вариант, потому что это было коммерческой основой для строительства трубопровода. Изменение условий во время строительства является дополнительным бременем для консорциума. Поэтому можно предположить, что Федеральное сетевое агентство, учитывая этот факт, могло бы интерпретировать применение европейского права таким образом», – считает немецкий депутат.

              По его словам, если все регулятор ФРГ решит, что «третий энергопакет» должен быть в полной мере распространен на «Северный поток – 2», то «есть другой вариант, что последние несколько километров будут переданы другим операторам». Он подчеркнул, что «оба варианта возможны и осуществимы».

              Ранее Эрнст рассказал, как Берлин может ответить на возможные санкции США из-за «Северного потока – 2».

              Напомним, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Германия поддержкой проекта «Северный поток – 2» душит украинскую экономику.

              Немецкие СМИ писали, что США готовят санкции против участвующих в проекте европейских компаний.

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