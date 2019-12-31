Захарова сравнила Brexit с «шутками про коммунизм»

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) напоминает шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что «британский народ свой выбор сделал», референдум состоялся еще летом 2016 года, передает РИА «Новости».

«Причем референдум проходил по, как мы понимаем, высоким международно-правовым стандартам. Правда, этих стандартов нет, они нигде не прописаны (...) Но учитывая, что референдуму рукоплескал весь Запад, можно судить о том, что с точки зрения западной политической мысли он проходил правильно», – отметила она.

Представитель МИД добавила, что задается вопросом, как и многие люди, занимающиеся международными отношениями: «Как получается так, что законное волеизъявление народа, прошедшее в условиях, которые приняты были международным сообществом, не реализовано после практически четырех лет?».

При этом, по ее словам, нельзя сказать, что политики были вне этой работы – «политические партии активнейшим образом ловили свою «политическую рыбу» в этих водах».

«Три с половиной года идет процесс, и это даже еще не выход Британии. Это не выход, это не реализация принятого решения. Этот процесс даже не имеет названия. Это процесс подготовки к процессу (...) Это, знаете, немножко уже напоминает какие-то шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить», – заключила Захарова.

Она отметила, что другой вопрос, на который не могут ответить – почему все время даются бесконечно «бессрочные отсрочки» со стороны ЕС.

«Говорится, что это уже финальное, самое последнее решение, которое никогда не изменится, потом оно тоже пролонгируется. На что мне в ответ разводят руками и высказывают фантастические мысли: «У нас же нет других механизмов». Я задаю вопрос – а санкции? Вот, казалось бы, тот самый момент, когда эти санкции можно считать вполне законными, более чем законными! И все ЕСовские собеседники сразу грустнеют», – отметила Захарова.

Ранее британский парламент одобрил законопроект о Brexit. До этого премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.