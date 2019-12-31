Шувалов назвал главные качества Путина

Умение принимать взвешенные решения и прислушиваться к разным точкам зрения являются главными качествами президента России Владимира Путина, считает глава ВЭБ Игорь Шувалов.

«Главное качество президента, на мой взгляд, – он всегда слушает людей. Причем, это люди разных взглядов, порой разных представлений о будущем страны. Для принятия решений у него всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией. И это позволяет взвешенно подходить к решениям, которые влияют на жизнь миллионов россиян», – передает РИА «Новости» слова Шувалова.

«Страна за 20 лет прошла большой путь. Главное, что все это время наша экономика движется курсом развития. И даже несмотря на кризисы 2008-2010 годов, 2014-2016 годов, несмотря на санкционные ограничения, мы не оказались отброшены назад, мы не стали закрываться (хотя такие настроения были), а продолжаем развиваться. Именно это позволяет нам сегодня заниматься не только решением базовых экономических задач, но и более комплексных - повышением качества жизни россиян. Такую цель ставит президент, на это направлены национальные проекты», – сказал он.

Если оглянуться на 20 лет назад, то, безусловно, все изменения в стране охватить сложно, признал Шувалов, выделив несколько ключевых событий. «Возьмем условную потребительскую корзину. У нас стало заметно больше качественных отечественных продуктов. Сегодня это уже не «корзина военного времени», как ее еще лет 15-20 назад называли. Появилось больше возможностей для улучшения жилищных условий, ипотека из недоступной стала массовой», – отметил он.

Раньше люди годами мечтали купить квартиру, копили на нее всю жизнь, напомнил Шувалов. Если в 2000 году в России было выдано всего 4 тысячи ипотечных кредитов, то в 2019 году почти 3 миллиона семей купили жилье, половина из них – с ипотекой.

«Сегодня это абсолютно реальный способ улучшить жилищные условия, который подстёгивает развитие всего строительного рынка», – сказал глава госкорпорации.

«Люди стали больше путешествовать, в том числе на личном автомобиле. Качественно изменились системы образования и здравоохранения. Посмотрите на рост продолжительности жизни, с 2000 года она увеличилась почти на восемь лет», – продолжил Шувалов.

Если оценивать более глобально, то Россия вошла в ВТО, был создан Евразийский экономический союз. Несырьевой неэнергетический экспорт российских товаров когда-то казался фантастикой, а сегодня это реальность. Создан единый мегарегулятор на финансовом рынке, единая служба по тарифам и антимонопольному регулированию. Стало современным экономическое законодательство. Россия со 120-го места поднялась в рейтинге Doing business до 28-го.

«А сейчас мы с коллегами обсуждаем цель – быть в десятке. Точно можно сказать, Россия движется курсом развития. Это – результат политического курса Владимира Путина», – уверен Шувалов.

«Поговорите с теми иностранцами, кто посетил Россию во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они увидели здесь развивающиеся города, бьющую ключом жизнь, открытых, уверенных в себе людей. Вообще за минувшие годы мы снова научились верить в себя, в свои силы. Этим ощущением пронизаны последние 20 лет. И это помогает добиваться цели, ставить перед собой амбициозные задачи», – сказал он.

По его словам, сейчас в ВЭБ.РФ работают по президентской повестке развития до 2024 года. «Я и мои коллеги ее полностью разделяем. Приложим все силы, чтобы успешно реализовать», – подытожил Шувалов.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами.