Меркель выступила с новогодним обращением

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении призвала Европу «заметнее обозначать свой голос в мире».

«За минувшие годы я часто говорила, что Германии в долгосрочной перспективе будет хорошо только в том случае, если хорошо будет Европе. Потому что только в рамках Европейского союза мы можем защищать наши ценности и интересы, обеспечить мир, свободу и благополучие. Европа должна заметнее обозначать свой голос в мире. Поэтому во время германского председательства в Совете Европейского союза в будущем году мы будем выступать именно за это, к примеру, посредством саммита всех членов ЕС и Китая, а также встречи с представителями государств Африки», – цитирует канцлера ТАСС.

Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.

Канцлер также в новогоднем обращении указала на необходимость защиты климата. По ее словам, угроза глобального потепления реальна и представляет угрозу для человечества. Меркель полагает, что успех в борьбе с изменениями климата «все еще возможен», но для этого нужно сделать многое.

Глава германского правительства полагает, что следующее десятилетие может стать лучше уходящего, если люди предпримут надлежащие усилия. «Изменения к лучшему возможны, если мы будем открыто и решительно делать что-то новое», – полагает Меркель.

Обращение канцлера будут транслировать вечером 31 декабря немецкие телеканалы ARD и ZDF.

Накануне президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления королеве Великобритании Елизавете II, премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону, федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

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