Генпрокуратура рассказала о 20 вступающих в силу с 2020 года нормах

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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
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Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
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              Генпрокуратура рассказала о 20 вступающих в силу с 2020 года нормах

              30 декабря 2019, 12:53

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Генпрокуратура сообщила о 20 законодательных нормах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, среди них – новые налоги, платежи и повышение цен на алкогольную продукцию.

              Одно из нововведений подразумевает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), на данный момент сумма составляет 11 тыс. 280 рублей, с 1 января составит 12 тыс. 130 рублей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

              «В некоторых регионах МРОТ может оказаться чуть больше», – рассказала представитель ведомства на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» Яна Арефьева.

              Согласно пенсионной реформе, мужчины станут выходить на пенсию с 61 года, женщины – с 56 лет. Выплаты начнутся за шесть месяцев до выхода на пенсию.

              «В качестве компенсации действующим пенсионерам производится доплата в размере 523 рублей ежемесячно. Стоит отметить, что для некоторых категорий граждан пенсионный возраст повышаться не будет и останется на прежнем уровне», – отметила Арефьева.

              В 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.

              С Нового года водителей за аварии в опьянении в случае причинения тяжкого вреда здоровью будут наказывать лишением свободы до пят лет, в случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – до 15 лет.

              Севших впервые за руль в состоянии опьянения будут оштрафованы на 30 тыс. рублей и лишены прав от полутора до двух лет с пересдачей экзаменов.

              «Повторное вождение в пьяном виде грозит пожизненным лишением прав и штрафом в размере 200-300 тыс. рублей, а также эвакуацией автомобиля на штрафную стоянку и платой за нахождение там транспортного средства», – уточнила представитель ведомства.

              Также кандидатам на получение водительских прав нужно будет отвечать за каждую ошибку в теоретической части на дополнительные пять вопросов.

              «С 2020 году ошибки будут оцениваться по степени риска, которые могли бы быть значимыми при реальном вождении на дороге. Так, в 2020 году и одна ошибка будет означать, что экзамен не сдан», – сказала представитель Генпрокуратуры.

              В 2020 году налог для владельцев ТС вырастет и будет зависеть от года выпуска авто, мощности, региона регистрации и цены. Налог не будет взиматься на автомобиль многодетной семьи, если ее доход не превышает прожиточный минимум региона.

              С 2020 года вырастут цены на алкоголь, цены поднимут не только на крепкие напитки, но и на напитки, сделанные из их составляющих. При этом снизится НДС на ягоды и фрукты с 20% до 10%.

              В 2020 году введут туристический сбор, утилизационный налог, экологический платеж, платное использование федеральных дорог, для операторов связи общего пользования введут налог на недвижимость.

              Также вводится новая система оплаты налогов для индивидуальных предпринимателей «Налог на профессиональный доход», которая нацелена на снижение налогового бремени на малый бизнес.

              «Предприниматель сможет платить налог в размере 4% от прибыли, если оказывает услуги только физическим лицам. Если услуги оказываются и юридическим лицам, то налог составит 6% от прибыли», – сообщили в Генпрокуратуре.

              Еще одно нововведение предусматривает включение издержек на финансирование турпоездок в общие расходы по начислению зарплаты. Благодаря этой норме предприятия будут освобождены от перечисления 20% пошлины на выручку.

              Согласно документу, это будет затрагивать поездки по России. Ограничение касается соглашений с субъектами турбизнеса.

              Пособие на первого ребенка с 2020 года будут выплачивать до трех лет, а не до полутора. Для получения этих выплат доход каждого члена семьи не должен быть выше двукратного размера прожиточного минимума, действующего в субъекте. На второго ребенка родители смогут получить материнский капитал.

              Учителям, которые переедут работать в села и малые города с населением до 50 тыс. человек, предоставят единовременную выплату по программе «Земский учитель». Их обяжут в течение пяти лет работать в должности, а в случае неисполнения договора – вернуть деньги в полном объеме при расторжении договора.

              Изменятся выплаты для ветеранов боевых действий в Дагестане с августа по сентябрь 1999 года. Ставшие инвалидами люди в результате сражений перейдут в статус инвалидов по итогам боевых действий.

              В 2020 году жители сел смогут получить льготные кредиты на благоустройство домовладений по ставке от одного до пяти процентов на срок не более пяти лет. Максимальный размер кредита составит 250 тыс. рублей, для жителей Ленобласти и ДФО – 300 тыс. рублей.

              В 2020 году учители станут заполнять четыре документа: рабочую программу, журнал, календарный план и электронный дневник.

              «Обучение в школах должно проходить с использованием современной, максимально информативной литературы. В связи с этим Министерством образования был подготовлен новый список литературы, необходимой для обучения», – отметила представитель ведомства.

              Работающим в России иностранцам придется пройти дактилоскопию и фотографирование, таким способом предполагается наладить отслеживание пересечения границы мигрантами.

              На биржах труда станут работать граждане, обязанные заниматься с инвалидами. Работник будет предоставлять инвалидам подходящие вакансии, выбирать маршрут до места работы и искать им удобный график.

              Также в 2020 году за рыболовами-любителями закрепят право собственности на улов, при этом запрет на подводную охоту начнет действовать в местах массового скопления людей.


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