Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка, а также увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого закона право на получение ежемесячных выплат имели семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Новый документ позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет. 24 июля соответствующий закон был принят Госдумой.

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