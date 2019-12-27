Какие нововведения ждут российский бизнес

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27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Америка готова начать войну против российской элиты

Сотрудники Киберкомандования США за работойФото: cybercom.mil
Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты. И это уже элемент информационной войны. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Какие нововведения ждут российский бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. Подробности...

Русский человек может подчиняться только огромной любви

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Наш человек широк. И все его страсти – огромны. Любить – так умереть за то, что любишь. Разлюбить – так вырвать из сердца навек. Подробности...

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              Екатерина Звягина

              Какие нововведения ждут российский бизнес

              Екатерина Звягина
              эксперт Агентства стратегических инициатив
              		 27 декабря 2019, 14:14

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              Будущий 2020 год объявлен Годом предпринимательства. Уже сейчас известно о некоторых «подарках», подготовленных для российских предпринимателей. Например, недавно Минэкономразвития объявило об индексации коэффициентов-дефляторов, в результате чего выплаты по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), патентной системе налогообложения (ПСН) и торговому сбору увеличатся на 4,9% по сравнению с текущим годом. Можно подумать, что это увеличение не так уж значительно, однако наряду с другими процессами, связанными с повышением фискальной нагрузки на малый и средний бизнес, оно в конечном счете тоже повлияет на предпринимательские настроения и деловую активность в нашей стране.

              Какие еще нововведения ждут российского предпринимателя в следующем году?

              Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предполагает промежуточный налоговый режим для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения (УСН), но достигших предельного размера дохода до 200 млн рублей и количества сотрудников до 130 человек. Такой предприниматель сможет оставаться на «упрощенке», но размер налога увеличится с 15% до 20%, либо с 6% до 8%, в зависимости от того, какой объект налогообложения он использует («доходы минус расходы» или «доходы»).

              С 2020 года вводится новый режим для индивидуальных предпринимателей на «упрощенке». «УСН онлайн» для тех, кто использует онлайн-кассы. Планируется, что новый режим избавит предпринимателя практически от всей отчетности. Представители налоговой службы будут самостоятельно рассчитывать сумму налога исходя из данных онлайн-касс. Предприниматель получает уведомление и производит оплату. Кроме того, ИП освобождаются от обязанности вести книгу учета доходов и расходов.

              В качестве нового вида налогового контроля будет использоваться оперативный контроль за транзакциями. В настоящее время существует два основных вида налоговых проверок: камеральная 88 НК РФ (налоговая служба проводит ее самостоятельно, изучая декларации и документы) и выездная 89 НК РФ (налоговая служба проводит проверку на территории налогоплательщика или на своей территории). Однако, по мнению Минфина, действующие способы неэффективны для контроля за онлайн-кассами, новым приложением для легализации самозанятых граждан и бездекларационным налоговым режимом «УСН-онлайн». Кроме того, оба вида проверок проводят на основе уже сформированной налоговой декларации, а их периодичность и глубина ограничены. Минфин указывает, что «Миграция оперативного контроля в систему налогового контроля послужит базисом для новых бесконтактных способов контроля и самостоятельного формирования налоговыми органами налоговых обязательств налогоплательщиков».

              Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

              Продолжит развиваться система налогового онлайн-мониторинга. В России налоговый онлайн-мониторинг ввели в 2016 году, но не все налогоплательщики могут присоединиться к этой системе – пока только самые крупные. По оценкам ФНС, с середины 2016 по 2018 год сумма налогов, полученных после работы с налоговым контролем в форме налогового мониторинга, превысила 23 млрд рублей.

              Минфин подключит к программе налогового мониторинга еще 51 крупную компанию. В перспективе онлайн-мониторинг заменит камеральные и выездные налоговые проверки. Коснется это госкомпаний и корпораций с оборотом от 3 млрд рублей (к 2022 году порог снизят до 1–2 млрд рублей). Минфин планирует дальнейшее развитие. По состоянию на 2019 год с налоговым контролем в форме налогового мониторинга работает 44 компании (половина из них – нефтегазовые).

              С 1 января 2020 года перестанут действовать пониженные тарифы по страховым взносам для отдельных видов предпринимателей (заключивших соглашения о технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности и т. д.).

              С 2020 года сумма обязательных взносов ИП в Пенсионный фонд и ФОМС снова будет увеличена. Масштабы этого повышения значительно выше, чем упомянутые 4,9%: отчисления в Пенсионный фонд вырастут на 10,5%, а в ФОМС – на целых 22,4%. При этом далеко не все ИП могут зачесть эти суммы при уплате своих налогов на доходы. Предполагается, что после 2020 года ежегодное повышение взносов для ИП будет прекращено, поскольку эти платежи не будут зависеть от МРОТ. Но учитывая общие тенденции к постепенному повышению налоговой нагрузки, сложно поверить, что эти суммы не будут индексироваться по каким-то иным правилам.

              Федеральная налоговая служба получит право принудительного закрытия индивидуальных предпринимателей, если предприниматель не предоставил вовремя отчетность либо имеет недоимку или задолженность по налогам и сборам. Поправки в закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» были официально опубликованы и вступят в силу с 1 сентября 2020 года. После вступления в силу новых поправок, ФНС сможет признать ИП недействующим и исключить его из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Исключенные принудительно граждане не смогут зарегистрироваться как ИП в течение трех последующих лет.

              Утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор получат статус налогов, изменится их регулирование, законодательная форма и администрирование налоговой службой. Это коснется бизнеса в сфере туризма, автобизнеса, операторов связи.

              Мной перечислен не полный список «подарков под елку» предпринимателям, но наиболее заметные, актуальные и обсуждаемые изменения и нововведения. Хотелось бы также дать несколько советов бизнесу о том, как лучше и эффективнее работать в сложившихся условиях.

              Не используйте «серые» и «черные» схемы для решения проблемных ситуаций! Ни в коем случае не прибегайте к незаконным способам и не старайтесь обмануть государственные органы. Даже в ситуации, когда условия ведения бизнеса становятся менее комфортными, усиливается регулирование и растут налоговые платежи, вы не должны преступать нормы действующего законодательства.

              Относитесь с максимальным вниманием к ведению документации и подготовке отчетности для контролирующих органов. При этом предоставляйте ту часть информации, которую запрашивают.

              Не бойтесь нововведений. Ищите в них плюсы, а не минусы. Очевидно, что за налоговым мониторингом будущее. Первыми его проходят крупнейшие компании, за три года их число выросло в шесть раз. Можно прогнозировать, что скоро за ними последует малый и средний бизнес. В связи с этим рекомендуем предпринимателям изучать этот вопрос, готовиться к изменениям, а не боятся их. Очевидно, что онлайн-коммуникации с проверяющими органами уже становятся обычной практикой для большинства российских предпринимателей.

              Учитесь сами и инвестируйте в обучение ключевых сотрудников. Падающий спрос, повышенный интерес регулирующих органов, рост фискальной нагрузки – не просто вести бизнес в таких условиях. В чем же в такой ситуации кроется потенциал для успешного развития бизнеса? В вашем профессионализме, кругозоре, предпринимательской интуиции, креативности. Совершенствуйтесь, изучайте больше информации, обменивайтесь мнениями с коллегами-предпринимателями, войдите в состав одного из ведущих деловых клубов, станьте участником бизнес-миссии в зарубежные страны для того, чтобы почерпнуть новый опыт. Работайте над личностно-профессиональным развитием самого себя и ключевых участников вашей управленческой команды. Обладая большей информацией и аналитикой, чем остальные участники рынка, вы, несомненно, найдете точки роста и успеха даже при неблагоприятной внешней ситуации.


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