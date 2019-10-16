Перестанут ли банки кошмарить бизнес

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

Зеленский просит о простой формальности, которая даст ему повод объявить себя победителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.  Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
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Зачем России врачи-гастарбайтеры

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Врач из Бишкека или Кишинева бастовать не будет. Более того, он еще будет благодарить начальство за то, что ему в принципе дали возможность работать по специальности, а не доставщиком пиццы или таксистом. Подробности...
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          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не смотрел эти передачи

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              Екатерина Звягина

              Перестанут ли банки кошмарить бизнес

              Екатерина Звягина
              эксперт Агентства стратегических инициатив
              		 16 октября 2019, 14:52

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              Власти обещают пойти навстречу российскому бизнесу и принять законодательные меры, которые усложнят процедуру блокировки счетов компаний со стороны банков. Об этом недавно заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Банки обяжут, например, объяснять предпринимателям причину блокировок, также планируется ускорить процедуру реабилитации предпринимателей. 

              Остается надеяться, что планируемые меры действительно помогут бизнесу. В настоящее время «антиотмывочный» 115-ФЗ, согласно которому банки приостанавливают подозрительные операции клиентов, стал настоящим страхом для предпринимателей. По оценкам Минэкономразвития под «репрессивные» меры банков попали более 700 тыс. предпринимателей. Чаще всего под блокировку попадают счета ИП и малого бизнеса. 

              Закон был принят в 2001 году, однако его требования стали активно применяться банками только в последние годы, после выхода положения Центробанка, которое предписывает выявлять подозрительные операции, направленные на легализацию (отмывание) незаконно полученных денежных средств. Банки начали очень активно выполнять данные правила, боясь столкнуться с санкциями Центробанка и возможным отзывом лицензии.

              Какую операцию банк может признать сомнительной? Например, если сделка не соответствует деятельности компании по учредительным документам, в сделке отсутствует экономический смысл и законная цель, отсутствует информация о клиенте, поведение клиента подозрительно (скрытность, спешка) – и еще более сотни разных признаков, которые банки могут дополнять на свое усмотрение. 

              У банка могут возникнуть подозрения, если средства на счета приходят от большого количества резидентов с последующим списанием. Если деньги списывают быстро – до двух дней. В случаях, когда операции проводятся часто и в течение длительного времени, а также когда по операциям не возникает налоговая нагрузка или она минимальна.

              Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

              Обнаружив подозрительную операцию, банк приостанавливает дистанционное обслуживание и запрашивает документы. Если документы предоставлены и не вызывают вопросов, обслуживание восстанавливается и операция проводится. 

              Если документы не будут предоставлены или ответ не устроит, в проведении операции будет отказано. При повторении подобной ситуации банк расторгает договор, сообщает в Росфинмониторинг и может потребовать перевести деньги на счет в другую кредитную организацию. Зачастую в такой ситуации срабатывает «цепная реакция», новый банк принимает антилегализационные меры к клиенту-«отказнику», чтобы не иметь дополнительных проблем. Предприниматель становится «прокаженным», от которого все отказываются и в чем-то подозревают.

              Росфинмониторинг информирует ЦБ об организациях, которым банки отказали в проведении операций или открытии счета. Центробанк, в свою очередь, рассылает эту информацию по банкам. Действовавшее ранее положение под номером 550 о порядке информирования банков сейчас отменено, вместо него действует положение № 639, но «черный список» привычно продолжают называть «список 550». 

              Для организации попасть в этот список – значит получить «черную метку». В любом банке будут знать, что этой компании отказали в проведении операции. Список обновляют каждый день, новая информация подгружается к старой. Причем изначально этот список для банков – это информация к размышлению и повод обратить особое внимание на операции клиента. Нигде не сказано, что если организация в списке, то ей нужно отказывать в сотрудничестве. Но зачастую банки, как и в случае с критериями сомнительных операций, все воспринимают буквально. В открытом доступе информации из списка нет, она передается по защищенным каналам связи в зашифрованном виде. 

              И неважно, когда организация в него попала – даже если это случилось несколько лет назад, для банков это ничего не меняет. Удалить информацию об организации из списка может только тот банк, который эту информацию и передал. 

              Если организации удастся реабилитироваться, насовсем из этого списка она не исчезнет, след все равно останется, просто будет пометка, что запись аннулирована. Но банки будут знать, что компания в этом списке была и ее в чем-то подозревали. Если в список попал контрагент организации, саму компанию это не компрометирует и ей это ничем не грозит. 

              Как реабилитироваться и выйти из списка? Компания может предоставить оправдательные документы. Банк рассматривает их и сообщает решение в течение 10 рабочих дней. Если банкиров документы не убедили и они не поменяли решение, предприниматель может обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. В течение 20 дней комиссия должна рассмотреть жалобу и оставить решение в силе либо отменить его. Если комиссия отменила решение, банк обязан сообщить в Росфинмониторинг, чтобы компанию исключили из «черного списка» и провели спорную операцию. Если комиссия оставила решение в силе, у компании остается возможность обжаловать его в суде.

              Судебная практика в спорах между банками и предпринимателями по этому вопросу разнообразна. Есть решения и в пользу банков, и в пользу компаний. Статистика показывает, что если бизнес ведет свои дела честно, а банк проявил излишнюю бдительность, то суд с большой вероятностью встанет на сторону предпринимателя. Вот только судиться приходится месяцами, и бизнес несет от этого значительные убытки.

              Хотелось бы дать несколько советов предпринимателям во избежание проблем, связанных с возможностью блокировки счетов банками. 

              – Осуществляйте операции, соответствующие деятельности вашей компании. Если направление деятельности изменилось, внесите изменения в учредительные документы и проинформируйте об этом банк. 
              – Подробно указывайте назначение платежей и требуйте того же от своих партнеров. 
              – Не сотрудничайте с недобросовестными контрагентами, это может плохо сказаться на вашей репутации. Существует несколько качественных сервисов, на которых можно проверить деловую репутацию партнеров. 
              – Ограничьте работу с наличными денежными средствами. 
              – Осуществляйте уплату налогов, страховых взносов, плату за аренду и иные хозяйственные платежи по счету, где ведете основную деятельность.

              Также будем надеяться, что новые предложения от органов власти по ФЗ-115 уже скоро воплотятся в жизнь, станут эффективными и сделают жизнь добросовестных предпринимателей в нашей стране более спокойной.


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