Минфин ужесточит условия налогообложения богатых россиян

Министерство финансов разработало проект, обязывающий платить налоги граждан, которые провели на территории России 90 дней в году и имеют в стране дом, бизнес и личные контакты.

Минфин, который давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами, внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», пишет РБК.

В настоящее время, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. По словам вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Согласно новому проекту Минфина, минимальный срок пребывания в России сократится вдвое до 90 дней в год – если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом. Однако даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Таким образом правительство, в частности, рассчитывает вернуть в Россию бизнесменов, которые покинули страну, чтобы уехать на Запад.

Однако новые правила могут привести и к многократному резидентству, когда на налоги одного гражданина помимо России будут претендовать еще несколько других стран. Это приведет и к росту споров с другими юрисдикциями по поводу получения преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будут претендовать на налоги одного гражданина, считает партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин.