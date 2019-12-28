Путин одобрил закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин одобрил закон о повышении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей – до 12 тыс. 130 рублей в месяц.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 рублей в месяц», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тыс. 280 рублей в месяц) произойдет на 7,5%.

Кроме того, Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», – сказано в законе.

Ранее сообщалось, что Госдума решила «заморозить» накопительную пенсию еще на год.