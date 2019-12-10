Госдума решила «заморозить» накопительную пенсию еще на год

Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на один год, до 2022 года включительно.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты россиян направляются в страховую часть – то есть, на выплаты нынешним пенсионерам. Норма о «заморозке» действует до 2021 года, а новый закон продлевает ее еще на год – до 2022 года включительно, передает РИА «Новости».

Кроме того, в принятом депутатами законе устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

По оценке правительства, реализация закона в 2022 году позволит увеличить доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей, уменьшив на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.

Дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы направят на текущие выплаты страховых пенсий.

Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР введен в России с 2014 по 2021 годы.

Решение о продлении «заморозки» было принято еще в июле.