Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года

Мораторий на накопительные пенсионные взносы планируется продлить еще на год – до 2022 года включительно.

Это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., передает «Интерфакс».

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится в документах.

Напомним, мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. Позже Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года включительно.

Взносы на накопительную пенсию «замораживаются» с целью стабилизации бюджета Пенсионного Фонда. «Заморозка» накопительных пенсий не является изъятием средств. При расчете будущих пенсий накопленные за период действия моратория средства страховых взносов будут учтены и проиндексированы.

Как подчеркивают в правительстве, мораторий не уменьшает объем пенсионных прав граждан.