В России повысятся цены на крепкий алкоголь

В России с 1 января 2020 года повысятся минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, повысится впервые с 2015 года, сообщает РИА «Новости».

С января минимальная розничная цена на водку увеличится на 7% – до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Сейчас стоимость бутылки составляет 215 рублей. Закупочная цена водки у производителя повысится на 6,6%, до 193 рублей за полулитровую бутылку (со 181 рубля), оптовая – на 7%, до 199 рублей (со 186 рублей).



Минимальная розничная цена на коньяк вырастет на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 рублей), на бренди – на 2,6%, до 315 рублей (с текущих 307 рублей). Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя увеличатся до 342 рублей (на 4%) и до 249 рублей (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены – до 359 рублей (на 6,2%) и до 261 рубля (на 4,4%) соответственно.



С нового года минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет на 16% и составит 57 рублей за литр безводного спирта.

Ранее Минфин заявил о планах повысить минимальные цены на некрепкий алкоголь.