Стала известна реакция в Германии на заявления Польши о «союзе Гитлера и Сталина»

«В Германии неизменная точка зрения – она считает себя виновной в развязывании Второй мировой войны. Позицию Польши никто не поддерживает», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о «блестяще реализованном союзе Гитлера и Сталина» в 1939 году.

«На высказывания поляков, что во всем виноват СССР, никто в Германии не реагирует. Официальная точка зрения страны в том, что нужно смотреть на результаты войны. Пакт о ненападении между Германией и СССР нарушил первым Гитлер», – сказал Александр Рар.

По его словам, Меркель готовится к визиту в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Россия не позволит полякам испортить праздник 75-летия Великой Победы. Дело не просто в празднике, это вопрос мировоззрения и идентичности, на которой построена сегодняшняя Россия, победившая фашизм. Идет серьезная борьба мировоззрений, и история используется в качестве оружия», – подчеркнул эксперт.

Рар заявил, что и следующий год станет периодом конфронтации по вопросам истории между Москвой и Варшавой. «Не только Сталин будет виноват в том, что Европа так пострадала в 20-м веке, но и американцы, и англичане. В Европе есть люди, которые считают, что Россия не имеет и не должна иметь никакого отношения к Европе. Она должна чувствовать себя виновной и покаяться за коммунизм. Только после этого с ней будут готовы говорить. Этот прием будет часто использоваться. Нужно быть готовыми к гибридной войне, к попыткам бороться с противником, уничтожая его идентичность», – отметил Рар.

Он добавил, что поляки борются за увеличение влияния в Европе. «Делать это легче всего, упоминая о том, как они были жертвами, как их территории оккупировали, не давали им суверенного государства. Они играют на этой эмоции, тем самым пытаясь оправдать расширение и укрепление НАТО на востоке против России. Это очень опасная игра, потому что она не приводит к взаимопониманию, которое нам так нужно в Европе, а ведет к дальнейшей конфронтации», – заключил собеседник.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в Twitter четырехстраничный документ, где заявил о том, что недавние высказывания российского президента Владимира Путина о событиях, предшествовавших Второй мировой войне, якобы не соответствуют действительности.

Моравецкий объясняет заявление Путина тем, что «в Москве чувствуют международное давление в связи со своими действиями», причем «это давление не на исторической, а на самой современной геополитической сцене». В частности, премьер-министр Польши указал на антироссийские санкции ЕС, ситуацию вокруг «Северного потока – 2», переговоры в «нормандском формате». Моравецкий назвал слова Путина «попыткой скрыть эти проблемы».

Также он заявил, что «пакт Молотова – Риббентропа не был пактом о ненападении». По его словам, это был «политический и военный союз, делящий Европу на две сферы влияния». По его словам, «союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован». «1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», – говорится в документе.

Напомним, Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии. Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент России указал, что к тому моменту, как советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Также Путин указал, что Польша, которая жалуется на вторжение, «сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Газета ВЗГЛЯД указывала, что раздел демократической Чехословакии стал главным символом польско-нацистского братства. Поляков не напугала даже угроза Москвы разорвать договор о ненападении. Примерно этого они как раз и добивались.