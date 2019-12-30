Госуслуги за год провели 30 млрд транзакций

На одном из самых посещаемых в мире государственных сайтов – российском портале госуслуг – за 2019 год было осуществлено 50 млн платежей и 30 млрд транзакций в системе межведомственного электронного взаимодействия.

В декабре 2019 года портал госуслуг отметил десятилетие со дня официального запуска, став за этот период одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире.

«Мы пока на втором месте ... государственных интернет-ресурсов мира. Только в период подачи налоговых деклараций американская налоговая служба нас обходит, но мы обязательно выйдем на первое место, когда получим эту линейку суперсервисов», – заявил вице-премьер Максим Акимов.

За 10 лет к порталу присоединилось более 100 млн человек, из них 63,6 млн имеют подтвержденные учетные записи. Пользователям портала доступны свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

Всего за 10 лет существования портала россияне заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг, при этом около 50% обращений были поданы в 2019 году – свыше 145 млн (по данным на декабрь 2019 года). Также за 10 лет через портал госуслуг россияне провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млн рублей. При этом показатели 2019 года превысили итоговые результаты прошлых лет – за год было осуществлено 50 млн платежей и 30 млрд транзакций в системе межведомственного электронного взаимодействия.

В пятерку самых популярных услуг на портале по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн за 2019 год), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн), сообщает оператор портала – «Ростелекома», передает РИА «Новости».

В десятку регионов-лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

Среди планов по дальнейшему развитию портала – запустить комплексные сервисы, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям (суперсервисы) и качественно новое мобильное приложение.

«Госуслуги» прошли эволюцию от справочно-информационного ресурса до портала, сервисами которого ежедневно пользуются миллионы граждан. Дальнейшие планы не менее амбициозны – в том числе запустить комплексные сервисы, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям (суперсервисы), качественно новое мобильное приложение. «Госуслуги» станут частью единой цифровой государственной экосистемы, куда также войдет «Госвеб» и другие проекты, реализуемые министерством цифрового развития», – заявил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

В то же время глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин продолжит внедрение цифровых технологий в министерствах и ведомствах, оказывающих госуслуги, передает ТАСС.

«Сейчас кажется, что наши МФЦ, которыми все пользуются, существовали всегда, к ним уже привыкли. Но самое главное, что они сохраняют время и нервы. Сегодня сеть МФЦ охватывает почти всю страну. У 98% людей есть доступ к государственным услугам рядом, которые находятся рядом с домом», – сказал глава правительства.