На форуме волонтеров рассказали о необычных формах финпросвещения

УФСИН задействовали в волонтерской работе на Международном форуме добровольцев. В рамках форума в Сочи анонсировали выход пособия о практике взаимодействия ведомства и социализации подростков через волонтерство.

На Международном форуме обсуждались особенности волонтерства финансового просвещения. Существует много направлений в этой области. Например, добровольцы информируют о рисках на рынке финансовых услуг, рассказывают о налоговых обязательствах, учат планировать свои расходы, сообщает «Федерал пресс».

Один из проектов, о котором рассказали на форуме, был посвящен взаимодействию с УФСИН.

«Финансовое просвещение мы относим к волонтерству в образовании. Прошел ряд мероприятий, очень важных документов много вышло. Итогом послужил Госсовет, было внесено много изменений в законодательство, волонтерам стало жить проще. Так, одно из соглашений коснулось взаимодействия с ведомством. Оно способствует интеграции УФСИН в добровольчество», – отметил зампредседателя ассоциации волонтерских центров Иван Радько.

Он добавил, что в 2025 году выйдет пособие о практике взаимодействия УФСИНА и социализации подростков через волонтерство. Кроме того, Иван Радько рассказал о реализации кейса «Ты решаешь» – это беседы с детьми, которые состоят на учетах.

Напомним, в Сочи открылась деловая программа Международного форума добровольцев, основной темой обсуждения стало партнерство, в форуме принимают участие более 6,5 тыс. волонтеров.

В рамках форума волонтеры из города атомщиков привлекли сотрудников АЭС к уличному спорту, а активисты поискового отряда «Лиза Алерт» провели мастер-класс по поиску людей в Кавказском заповеднике.