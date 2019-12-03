Активисты «Лиза Алерт» провели мастер-класс по поиску людей в Кавказском заповеднике

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» провели на кордоне «Лаура» Кавказского государственного природного биосферного заповедника мастер-класс по поиску потерявшихся людей в рамках проходящего в Сочи Международного форума добровольцев, сообщила пресс-служба заповедника.

«Помимо деловой программы, которая проходит в Олимпийском парке Сочи, участники форума помогают различным организациям и учреждениям курорта. Ряд мероприятий прошел на объектах Кавказского заповедника. Около 150 добровольцев побывали на кордоне «Лаура» в Красной Поляне, где во вторник прошел демонстрационный показ поискового отряда «Лиза Алерт». Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год - во время Форума добровольцев», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Площадку около кордона разбили на секторы, каждый из которых был посвящен этапам поисково-спасательной работы.

В демонстрационном показе также приняли участие специалисты Южного конно-кинологического центра и кинологи Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Координатор организации Олег Леонов отметил, что только в 2019 году отряд «Лиза Алерт» провел около 20 тыс. поисков, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. При этом залог успешной работы – подготовленность тех, кто вызвался прийти на помощь, пояснили в пресс-службе.

В мастер-классе приняли участие добровольцы из России, а также представители Великобритании, Хорватии, Австрии, Саудовской Аравии. Руководство Кавказского заповедника договорилось с активистами отряда о продолжении сотрудничества, уточнили в пресс-службе.

«В частности, мы предложили провести совместные учения у нас, в Кавказском заповеднике. <...> Территория заповедника – это в основном труднодоступная территория. Чтобы туристы были в безопасности, мы делаем все возможное, однако от ЧП никто не застрахован», – цитирует пресс-служба директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева.

Напомним, в Сочи открылась деловая программа Международного форума добровольцев, основной темой обсуждения стало партнерство, в форуме принимают участие более 6,5 тыс. волонтеров.