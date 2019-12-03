Кремль прокомментировал вопрос о суверенном интернете

Россия не стремится ни от кого отгородиться в интернете, страна остается открытой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и в данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент. Поэтому Россия остается в этом плане открытой абсолютно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о защите интернета.

Он добавил, что решение по поводу программных продуктов для смартфонов «не тождественно слову «отгораживаться».



«Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность», что практикуется широко во всем мире, и именно с такого угла это следует, с нашей точки зрения, рассматривать», – сказал он.

1 ноября вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.