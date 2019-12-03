Всероссийский патриотический форум начался с возложения венков на Поклонной горе

Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Парке Победы на Поклонной горе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

В возложении венков также приняли участие министр культуры России, председатель РВИО Владимир Мединский и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Цунаева возложила венок, который передали волонтеры из «Поискового движения России». Иванов и Мединский передали венок с лентой с надписью «Ты навсегда в нашей памяти, Неизвестный солдат!». Памятная дата – День неизвестного солдата, отмечаемая 3 декабря, учреждена по инициативе «Поискового движения России».

Эта торжественная церемония дала начало Всероссийскому патриотическому форуму, который открылся во вторник, в День Неизвестного Солдата в Музее Победы на Поклонной горе. Форум объединяет более 700 участников из 85 регионов России. Руководители патриотических объединений, авторы масштабных проектов в сфере сохранения исторической памяти представят федеральные проекты Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам форума будет сформирована команда, которая поможет провести памятные мероприятия в регионах.

Как сообщает ТАСС, ряд регионов России ко Дню Неизвестного Солдата подготовил открытие новых памятников, жители приведут в порядок братские могилы и проведут традиционные митинги. Так, например, в Новосибирске во вторник откроют памятник Неизвестному Солдату на мемориале «Раненый воин», а в Майкопе, памятные мероприятия пройдут также на месте нового мемориала – неделю назад здесь установили памятник партизанскому отряду имени братьев Игнатовых.