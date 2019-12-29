ЛНР подтвердила выполнение договоренностей по обмену пленными

И Луганск, и Киев выполнили договоренности по обмену пленными, заявила глава рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Она подтвердила, что «украинская сторона привезла всех лиц в соответствии со списком». Свою часть соглашения выполнила и ЛНР. Как заявила Кобцева, «можно сказать, что обмен выполнен в полном объеме, в соответствии со списками «всех установленных» на «всех установленных», передает РИА «Новости».

Кобцева также сообщила, что девять человек решили не возвращаться с подконтрольной Киеву территории в ЛНР, но с них снята уголовная ответственность. Она выразила надежду, что их свободе ничего не угрожает.

Напомним, после обмена пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, который состоялся впервые за два года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и поблагодарил «всех лидеров «нормандской четверки».

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