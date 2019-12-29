Федор Емельяненко нокаутировал американца Джексона

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Россиянин нокаутировал Джексона в первом раунде поединка, прошедшего в Сайтаме, сообщает РИА «Новости».

Всего на счету 43-летнего российского бойца 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В последних четырех поединках Емельяненко одержал третью победу.



Для бойца это был заключительный бой в Японии, где он провел 27 боев. Именно в Японии Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году.

Отмечается, что после сегодняшнего боя Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Ожидается, что следующий поединок пройдет в конце лета или начале осени 2020 года в Европе, а последний в карьере бойца бой – в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.



41-летний Джексон – бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), на его счету 38 побед и 14 поражений.

В январе Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе. Было опубликовано видео нокаута Емельяненко.