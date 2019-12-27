Российские самолеты в Сирии стали заправляться в три раза быстрее

Командующий группировкой войск России в Сирии Александр Чайко сообщил, что российские летчики в Сирии получили новую заправку, которая сокращает время между вылетами в три раза.

«В декабре введена в эксплуатацию централизованная заправка авиационном топливом с возможностью в три раза сократить время для повторного вылета», – сказал Чайко на селекторном совещании в Минобороны, передает РИА «Новости».

Он также напомнил, что на авиабазе Хмеймим завершается строительство девяти укрытий для армейской авиации. «Это позволило защитить технику от внешних воздействий и обеспечить скрытность подготовки к боевым вылетам», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Сирии на российскую авиабазу «Хмеймим» совершена попытка атаки с помощью беспилотников.