В России утверждена новая доктрина продбезопасности

На заседании Совбеза России вице-премьер Алексей Гордеев представил новую доктрину продовольственной безопасности страны, документ утвердили.

Новая доктрина включает показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, сообщили в пресс-службе Гордеева, передает РИА «Новости».

Документ также предполагает создание государственного резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций.

Гордеев сообщил, что новая доктрина предусматривает полную самообеспеченность страны основными видами сельхозпродукции, а также повышение экономической доступности качественной пищевой продукции для всей России.

«Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным. Кроме того, в соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай», – пояснил Гордеев.

В пресс-службе вице-премьера добавили, что перечень показателей по самообеспеченности добавили пороговые значения для овощей и бахчевых культур (пороговое значение 90%), фрукты и ягоды (60%), семена (75%), передает ТАСС.

В августе Минсельхоз сообщил, что Россия достигла и превзошла пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания.