В Кремле рассказали о планируемом визите Путина в Вифлеем

Визит президента России Владимира Путина в палестинский Вифлеем 23 января прорабатывается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «такой визит прорабатывается», передает ТАСС.

В свою очередь посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил на пресс-конференции «Ситуация в Палестине и вокруг нее: итоги года», что Путин посетит Вифлеем 23 января.

По его словам, в ходе ходе визита планируется его встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Будут обсуждаться многие вопросы не только двусторонних отношений, но и другие. У нас всегда совпадение взглядов позиций, но мы всегда заявляли, что не будем признавать никаких односторонних шагов со стороны США в отношении мирного процесса. Это односторонние американские шаги, которые мы не признаем и против которых мы выступаем», – сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Палестина надеется на более эффективную роль России в мирном процессе.

Напомним, Аббас пригласил российского лидера на Рождество в Вифлеем.

Сообщалось также, что в январе планируется визит Путина в Израиль.