Песков подтвердил подготовку визита Путина в Израиль в январе

Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль готовится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, визит готовится», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В январе в Израиле пройдет Всемирный форум памяти Холокоста.

На прошлой неделе Путин сам подтвердил планы посетить Израиль в середине января.

Между тем, он также может совершить визит в январе и в Палестину – власти страны пригласили Путина на Рождество в Вифлеем.

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