Путин подтвердил намерение посетить Израиль в январе

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен посетить Израиль в середине января и добавил, что вместе с РПЦ и поместными церквями продолжит защищать интересы христиан на Ближнем Востоке.

Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, встреча проходила в Патриарших палатах Московского Кремля, передает РИА «Новости».

«Здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе», – отметил глава государства.

По его словам, необходимо заниматься защитой интересов вместе с другими конфессиями.

«И, прежде всего, что касается Ближнего Востока, – с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама», – уточнил российский президент.

«Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей», – подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что в 2020 году будет в Израиле по случаю Дня памяти жертв Холокоста и по случаю открытия нового монумента. Он обратил внимание, что сотрудничество с Израилем имеет серьезное значение.

«И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях», – подчеркнул Путин.

В июне российский лидер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.