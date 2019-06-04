Путин открыл памятник узникам концлагерей в Еврейском музее в Москве

Президент Владимир Путин в Еврейском музее и центре толерантности открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

В церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг, передает ТАСС.

Первый камень композиции заложили в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Конкурс на разработку архитектурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор. Победителем стал саратовский архитектор Олег Фандеев.

Монументальный комплекс представляет собой абстрактную композицию из черного и белого мрамора, которая изображает руки, раздвигающие створы дверей. У памятника установлены пять стеклянных колб со свечами.

В композицию также интегрирован интерактивный экран с картой и информацией о восстаниях в концлагерях и гетто.

Спонсором выступил председатель совета директоров ГК «Ренова» и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.

Ранее Владимир Путин поздравил российских евреев и всех отмечающих День спасения и освобождения.