Президент Палестины пригласил Путина на Рождество в Вифлеем

Президент Палестины Махмуд Аббас рассказал, что Палестина направила президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Вифлеем в рождественские праздники. Он отметил, что в стране были бы рады визиту российского лидера.

«Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно – в Вифлееме, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение, это будет большой честью для нас. Меня лично связывают с президентом Путиным дружеские отношения – это больше, чем отношения, связывающие обычно лидеров государств. Именно дружбы. Именно поэтому нам очень важно, чтобы российский лидер посетил нас, принял наше приглашение, посетил Палестину и Вифлеем. Добро пожаловать!», – приводит слова Аббаса РИА «Новости».

Он отметил, что впервые Владимир Путин посетил Палестину в 2005 году, а представители палестинской власти посещают Россию каждый год.

Президент Палестины уточнил в интервью российским журналистам, что власти страны намерены обратиться в Международный уголовный суд и полностью разорвать отношения с Израилем, если им будет принят закон об аннексии Иорданской долины.

«Что касается намерения Биньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля, – прим. ВЗГЛЯД) провести закон об аннексии Израилем Иорданской долины, мы внимательно отслеживаем его шаги в этом направлении. Если израильский премьер действительно предпримет нечто подобное, то мы в свою очередь обратимся в ООН, Международный уголовный суд, а также пойдем на окончательный и бесповоротный разрыв всех отношений с Израилем», – заявил Аббас.

Глава государства подчеркнул, что сейчас власти страны продолжают сотрудничать с Израилем в сфере безопасности.

Аббас заявил, власти страны решительно противодействуют позиции Белого дома в отношении израильских поселений, которую озвучил госсекретарь США Майк Помпео. Палестина даже рассматривает вариант полного разрыва отношений с Белым домом.

«Мы останавливаемся на этом заявлении не потому, что в этой американской позиции есть что-то новое для нас, у нас есть понимание, что оно является логическим завершением ранее предпринятых Дональдом Трампом шагов и реализацией планов Биньямина Нетаньяху. Палестинское руководство не намерено оставаться в стороне от происходящего, на прошлой неделе начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений», – сказал Аббас.

«Мы обратились за помощью к нашим друзьям во всем мире, чтобы они четко обозначили свою позицию по данному вопросу. И это реально было сделано, последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран, то есть фактически все страны мира, за исключением США, встали на нашу сторону, осудив заявление Майка Помпео», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Палестина ожидает визита Путина в начале 2020 года.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В МИД России предупредили, что подобный сценарий «может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе».

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.