В МИД обеспокоились планами Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его намерении распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину вызвало беспокойство в Москве.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», – говорится в сообщении на сайте МИДа России.

В ведомстве отметили, что переговоры между Израилем и Палестиной являются единственным надежным решением для урегулирования противоречий.

«При этом подтверждаем нашу последовательную и неизменную позицию о необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года. Единственный надежный путь урегулирования всех имеющихся противоречий пролегает через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе», – сообщается в документе.

Ранее Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.