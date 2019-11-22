Палестина анонсировала визит Путина в страну

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что в государстве ожидают визита президента России Владимира Путина в начале 2020 года.

«Президент России, как предполагается, посетит Палестину в начале следующего года. Надеюсь, что этот визит будет во благо наших народов», – ответил он на вопрос о предстоящих двусторонних контактах, сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что намерен посетить Израиль в середине января.