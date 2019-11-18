США перестали считать незаконными израильские поселения на Западном берегу

Соединенные Штаты больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям», – приводит слова главы Госдепа США ТАСС.

По словам Помпео, «официальные заявления США касательно поселенческой деятельности [Израиля] на Западном берегу [реки Иордан] в течение десятилетий были непоследовательными».

«В 1979 году администрация Джимми Картера категорически заключила, что израильские поселения противоречат международному праву. Кроме того, в 1981 президент Рональд Рейган выразил несогласие с этим выводом и заявил, что не считает поселения изначально незаконными», – отметил глава Госдепа США.

«В декабре 2016 года госсекретарь США Джон Керри изменил осторожный двухпартийный подход, публично подчеркнув предполагаемую незаконность поселений, – отметил Помпео. – После тщательного изучения всех сторон нынешняя администрация решила согласиться с президентом Рейганом. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право».

«Мы не рассматриваем окончательный статус Западного берега и не предопределяем его. Об этом должны договориться путем переговоров израильтяне и палестинцы», – сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Помпео подчеркнул, что этот шаг Вашингтона не следует рассматривать как некий политический сигнал кому бы то ни было. Кроме того, он выразил мнение, что действия США будут только способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Это не было призвано направить сигнал, (...) касающийся того, должно ли быть больше или меньше поселений (...). Ничего такого не подразумевалось. Это было призвано стать юридическим анализом», – заявил Помпео. С его точки зрения, шаги США якобы повышают шансы на преодоление конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы действительно считаем, что результаты этого юридического анализа создают политическое пространство для более вероятного урегулирования ситуации. Мы считаем, что в конечном счете это должно быть урегулировано политическим образом. И мы полагаем, что устранение этой преграды, этой идеи, заключающейся в том, что будет юридическое урегулирование, (...) позволяет нам перейти туда, где выше вероятность [преодоления палестино-израильского конфликта]», – отметил госсекретарь.

Напомним, в сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В МИД России предупредили, что реализация этого сценария «может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе».

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