Пролив Босфор закрыли после инцидента с грузовым судном из Одессы

Пролив Босфор закрыт для судоходства после инцидента с судном-контейнеровозом Songa Iridium под флагом Либерии, которое врезалось в набережную.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По данным телеканала NTV, судно оно шло из Одессы в Стамбул.

Жертв или пострадавших, по предварительным данным, нет. Инцидент произошел в районе Румелихисары.

На месте работают сотрудники береговой охраны. Причина аварии устанавливается.

Напомним, в конце февраля российское судно «Сигранд» водоизмещением 6 тыс. тонн врезалось в мост в Южной Корее, пробив в нем дыру размером пять на пять метров. Как оказалось, капитан судна был пьян.