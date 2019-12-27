Глава РУСАДА не исключил ужесточения санкций из-за разбирательства с ВАДА в CAS

Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о санкциях ВАДА в отношении российского спорта может привести к ужесточению наказания, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Публичные слушания раскроют миру обоснования решений ВАДА, те кейсы, которые были изменены. Второе – вступление новых игроков, которые могут потребовать не смягчения, а ужесточения санкций. Это очень серьезные риски, но решение есть решение. Я должен его уважать, но моя позиция не меняется», – сказал Ганус, передает РИА «Новости».

Он был вынужден признать, что у российских легкоатлетов практически нет шансов на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. «Сейчас у чистых спортсменов сохраняется возможность участия в Играх. При этом я скажу, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, потому что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено. На данный момент (прыгунье в длину Марии) Ласицкене отказано в аккредитации на международные соревнования в Глазго 15 февраля», – сказал Ганус, передает ТАСС.

Он также признался, что пытался повлиять на содержание уведомления организации о несогласии с решением исполкома ВАДА, но потерпел неудачу.

«С сожалением сообщаю вам, что все мои попытки, включая попытки внести изменения в уведомление РУСАДА, потерпели неудачу. РУСАДА заверяет вас, что продолжит свою работу в полном соответствии со всемирным антидопинговым кодексом и выполнит свою миссию по защите основного права спортсменов на участие в соревнованиях без допинга», – говорится в тексте сопроводительного письма Гануса на имя гендиректора ВАДА Оливье Ниггли.

Ранее в пятницу Ганус заявил, что отправил в ВАДА не только уведомление о несогласии с решением исполкома ВАДА, но и письмо, в котором выразил свою позицию по данному вопросу.

Однако, по словам Гануса, пока не определены существенные условия договора с юридической компанией из Швейцарии Schellenberg Wittmer, которая будет представлять интересы РУСАДА в CAS в споре с ВАДА.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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