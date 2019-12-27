Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Взгляд
27 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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США позаботились о том, чтобы Курилы остались российскими

У Хрущева были очень серьезные причины для того, чтобы искать мира с ЯпониейФото: Владимира Савостьянова/Фотохроника ТАСС
В Японии изучают рассекреченные документы о судьбе Южных Курильских островов, из которых следует, что вредительство США в отношении СССР обернулось пользой для России. Если бы Хрущеву удалось реализовать свой план, Советский Союз потерял бы контроль над частью спорных территорий. Однако винить его за этот план не нужно, и вот почему. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Впереди «ревущие двадцатые»

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За последние несколько лет мы все как будто смирились с наступлением хаоса в мировых делах. Прежние институты и порядки уже не действуют. Однако за этим хаосом уже можно увидеть признаки расстановки игроков по своим местам. Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
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    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

    Почему в Европе не любят русских

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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
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      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

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          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
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              Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

              27 декабря 2019, 10:19

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 8 копеек – до 62,13 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 69,08 рубля.

              Стоимость нефти утром выросла до 68 долларов за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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